São Vicente: Banco Mundial aprova apoio de 10 milhões de dólares

PorSheilla Ribeiro,13 ago 2025 20:47

O Banco Mundial aprovou o pedido de apoio de emergência feito pelo Governo, no valor equivalente a 10 milhões de dólares norte-americanos, para reforçar a resposta aos danos e perdas provocados pela onda tropical que atingiu as ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

A confirmação foi anunciada esta quarta-feira,13, pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na sua página oficial do Facebook.

Segundo o chefe do Governo, o financiamento foi viabilizado através do instrumento “Cabo Verde Resilient and Equitable Recovery DPF with Cat DDO”, permitindo o desembolso imediato de 7,9 milhões de Direitos de Saque Especiais (SDR).

Ulisses Correia e Silva agradeceu ao Grupo Banco Mundial pela resposta célere e pelo elevado sentido de solidariedade num momento que exige respostas rápidas e robustas de emergência social e infraestrutural, para proteger as pessoas e reconstruir com maior resiliência.

Autoria:Sheilla Ribeiro,13 ago 2025 20:47

Editado porAndre Amaral  em  13 ago 2025 20:48

