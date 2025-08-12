Governo activa Fundo Nacional de Emergência e pede apoio internacional para reconstrução após onda tropical

O Governo de Cabo Verde vai accionar o Fundo Nacional de Emergência e solicitar apoio internacional para fazer face à destruição e às vítimas provocadas pela onda tropical que, na madrugada de 11, atingiu Santo Antão, São Vicente e São Nicolau por considerar que a dimensão dos estragos ultrapassa a capacidade de resposta dos municípios.

“O Governo de Cabo Verde declarou a situação de calamidade nos municípios de São Vicente, Porto Novo (ilha de Santo Antão) e Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau (ilha de São Nicolau), devido aos danos provocados pela onda tropical que atingiu as ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, na madrugada de 11 de Agosto de 2025”, lê-se na nota do Governo.

Segundo um comunicado do executivo, a intervenção inclui a mobilização imediata de recursos humanos, logísticos e financeiros, a activação do Fundo Nacional de Emergência e o apelo a parceiros internacionais para apoiar as operações de emergência, reconstrução e reforço da resiliência das comunidades afectadas.

A tempestade, marcada por chuvas intensas num curto espaço de tempo, provocou oito mortos em São Vicente, desaparecidos e inúmeros danos materiais. As enxurradas, inundações, derrocadas e deslizamentos de terras destruíram habitações, estabelecimentos comerciais, estradas, redes de água e saneamento, canais de drenagem e outros serviços essenciais.

Muitas famílias ficaram desalojadas e em situação de extrema vulnerabilidade, conforme a mesma fonte.

As acções previstas vão incidir na reposição das condições de vida, mobilidade e acessibilidade das populações, bem como na implementação de medidas preventivas para reduzir riscos futuros.