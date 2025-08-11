Governo declara Estado de calamidade em São Vicente e Santo Antão

O Governo declarou hoje Estado de calamidade em São Vicente e Santo Antão após a passagem de uma tempestade tropical acompanhada de chuvas intensas e inundações que, durante a madrugada desta segunda-feira, provocaram vítimas mortais e danos materiais.

Segundo comunicou o Executivo, há ainda registo de pessoas desaparecidas.

O Governo endereçou pêsames às famílias enlutadas e preocupação pelos desaparecidos.

“O Governo já declarou Estado de Calamidade para poder acionar o Fundo Nacional de Emergência para fazer face aos estragos provocados nas estradas, ruas e outras infraestruturas e acudir as pessoas em situação difícil provocada pela intempérie”, lê-se no comunicado.

O governo garante que o Serviço Nacional de Proteção Civil foi imediatamente acionado para coordenar as ações de resposta à emergência.

Em complemento, a empresa Infraestruturas de Cabo Verde iniciou a mobilização de meios, em colaboração com empresas locais de construção civil, para implementar acções de intervenção de caráter urgente.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), entre a meia-noite e as 05h00 desta madrugada, 11, São Vicente registou 192,3 milímetros de precipitação, resultado da passagem de uma onda tropical que se intensificou num centro de baixa pressão sobre o Barlavento Ocidental. Pelo menos seis pessoas morreram.