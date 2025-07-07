Mais de 190 milímetros de chuva caíram em São Vicente em cinco horas

Entre a meia-noite e as 05h00 desta madrugada, 11, São Vicente registou 192,3 milímetros de precipitação, resultado da passagem de uma onda tropical que se intensificou num centro de baixa pressão sobre o Barlavento Ocidental. As previsões apontam para a continuação de precipitação de intensidade variável em todas as ilhas durante a manhã e início da tarde de hoje.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), a instabilidade atmosférica foi provocada por um sistema de baixa pressão de 1006 hPa, que passou sobre São Nicolau, São Vicente e Santo Antão, deslocando-se agora para Oeste e afastando-se gradualmente do arquipélago, embora Cabo Verde continue sob a sua influência.

As previsões apontam para a continuação de precipitação de intensidade variável em todas as ilhas durante a manhã e início da tarde desta segunda-feira. O INMG alerta ainda para um agravamento do estado do mar, com ondas de Sul que poderão atingir entre 3 e 4 metros, afectando especialmente as zonas costeiras Sul das ilhas do Sotavento e a ilha da Boa Vista.

O instituto assegura que manterá vigilância permanente das condições meteorológicas e divulgará novas informações sempre que necessário.

De referir que pelo menos seis pessoas morreram, vítimas das fortes chuvas que caíram durante a última noite em São Vicente, acompanhadas de trovoadas e relâmpagos intensos. Quatro das vítimas são crianças, segundo informações preliminares avançadas esta manhã à Rádio Morabeza pelo vereador da Proteção Civil, José Carlos.