Onda tropical fraca vai influenciar o tempo no arquipélago entre 9 e 11

Cabo Verde vai sentir os efeitos de uma onda tropical de fraca atividade entre os dias 9 e 11 de Setembro, que deverá influenciar o estado do tempo em todo o Arquipélago, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica.

Nas ilhas de Barlavento, prevê-se a ocorrência de períodos de precipitação com intensidade variável, que poderão ser acompanhados de trovoadas.

Já nas ilhas de Sotavento, a previsão aponta para a possibilidade de chuviscos e chuva fraca ao longo do período.

Quanto ao estado do mar, espera-se a predominância de ondas de sul com altura entre 1,0 e 2,5 metros, recomendando-se atenção aos navegadores e aos praticantes de atividades costeiras.

O Instituto alerta a população para a necessidade de se manter informada sobre a evolução do tempo, sobretudo nas zonas mais vulneráveis a aguaceiros e trovoadas.