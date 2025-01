Vento forte no arquipélago a partir de sexta-feira e durante o fim de semana

A partir de sexta-feira e ao longo do fim de semana, o vento deverá ganhar intensidade em todo o país, podendo atingir níveis fortes ou muito fortescom rajadas superiores a 60 km/h, segundo alertou hoje o Instituto Nacional Meteorologia e Geofisica (INMG).

Esta situação meteorológica deve-se à influência do Anticiclone dos Açores, que permanece estacionário e intenso, favorecendo a geração de vento em toda a região do Atlântico.

Embora seja um fenómeno habitual para esta época do ano, prevê-se um agravamento das condições nos próximos dias.

Segundo o INMG, o estado do mar também sofrerá impacto, com ondas de Nordeste a atingir alturas entre 3 e 6 metros, afetando as ligações inter-ilhas e as áreas costeiras mais expostas.

Além disso, a presença de poeira transportada pelo vento poderá reduzir a visibilidade para níveis moderados.

O INMG garante que continuará a acompanhar a evolução da situação e emitirá novas actualizações sempre que necessário.

Refira-se que o Instituto Marítimo Portuária(IMP) anunciou hoje a interdição da saída para o mar das embarcações de pesca local, incluindo botes e pequenas embarcações de boca aberta, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

A interdição é válida para as ilhas de Barlavento e, segundo o IMP, a medida é válida nas próximas 48 horas.