IMP interdita saída para o mar de todas as embarcações de pesca local das ilhas do Barlavento

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar das embarcações de pesca local durante as próximas 48 horas devidas às condições do estado do tempo no país. A medida dirige-se apenas às ilhas do barlavento.

O IMP prevê ventos de intensidade entre 3 e 4, aumentando temporariamente para 5 a 6 na parte noroeste/oeste do arquipélago durante a tarde. No início da noite, os ventos devem diminuir para VAR 2, com tendência de rotação para NE/NNE. As ondas também deverão aumentar, variando de 1,0 a 2,5 metros, e chegando a 2,0 a 3,5 metros nas regiões, oeste/noroeste durante a tarde, antes de reduzir para cerca de 1,0 metro nas zonas costeiras sul a partir da madrugada. De referir que a TACV informou hoje que, devido às condições meteorológicas adversas no país, o voo VR611, com partida da cidade da Praia e destino a São Vicente, foi forçado a regressar ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Praia, impossibilitando o pouso no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.