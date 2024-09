IMP interdita saída para o mar de todas as embarcações de pesca local das ilhas do Barlavento

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar das embarcações de pesca local durante as próximas 48 horas devidas às condições do estado do tempo no país. A medida dirige-se apenas às ilhas do barlavento

“Devido a intensificação do vento e agravamento ligeiro do estado do mar, com ocorrência de chuva intensidade variada nas próximas 48 horas, com Vento NE/NNE 4 - 5, temporariamente 6, com rajadas no período de manhã, rodando para E/SE. Ondas NE 1.0 - 2.5m, 2.0 - 3.5m a Noroeste/Norte do Arquipélago”, lê-se num comunicado publicado no Facebook. Por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo.

