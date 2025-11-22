Previsão aponta para três dias de instabilidade e agravamento do estado do mar

A instabilidade atmosférica deverá intensificar-se entre os dias 23 e 25 de Novembro, segundo a mais recente informação meteorológica divulgada este sábado, 22.

De acordo com o boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), o arquipélago continuará sob influência de uma vasta zona de instabilidade, criando condições favoráveis para chuva persistente, por vezes forte, acompanhada de trovoadas e vento moderado a forte.

Para amanhã, dia 23, a previsão do INMG indica chuva em praticamente todo o território nacional. Nas ilhas de Sotavento — Fogo, Santiago, Maio e Brava — espera-se chuva fraca a moderada desde as primeiras horas do dia, com possibilidade de episódios de precipitação mais intensa e ocorrência de trovoadas. Nas ilhas de Barlavento, a chuva também estará presente. No Sal e na Boa Vista prevê-se chuva fraca a moderada, com maior incidência de trovoadas na Boa Vista. Já em São Nicolau, São Vicente e Santo Antão estão previstos chuviscos e chuva fraca, que podem ocasionalmente evoluir para precipitação moderada.

A instabilidade deverá prolongar-se para os dias 24 e início do dia 25.

Nas ilhas de Sotavento prevê-se chuva fraca a moderada no primeiro período do dia, por vezes acompanhada de trovoadas. Na segunda metade do dia, a tendência é para chuva fraca ou simples chuvisco. O vento, soprando de Este/Nordeste, poderá intensificar-se significativamente, atingindo velocidades entre 29 e 48 quilómetros por hora. Nas ilhas de Barlavento, o Sal e a Boa Vista mantêm a previsão de chuva fraca a moderada, com episódios mais significativos esperados para a Boa Vista. Em São Nicolau, São Vicente e Santo Antão poderá ocorrer chuvisco ou chuva fraca, sobretudo nas zonas altas. Também nestas ilhas o vento deverá ganhar intensidade, soprando de Este/Sudeste com velocidades entre 29 e 38 quilómetros por hora.

O estado do mar apresenta tendência para agravamento, sobretudo a leste e sudeste do arquipélago. As ondas, provenientes de Nordeste e Leste, deverão variar entre 1,5 e 3 metros, podendo aumentar para 2 a 3,5 metros ao longo do dia 24. As autoridades recomendam prudência, sobretudo para atividades no mar e em zonas expostas ao vento forte, e apelam à população que acompanhe as atualizações meteorológicas oficiais.

De recordar que ontem o INMG já tinha avançado a possibilidade de mau tempo para os próximos dias e recomendou precaução, especialmente nas áreas susceptíveis a inundações, e prudência nas deslocações marítimas durante este período de maior instabilidade.