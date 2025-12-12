IMP interdita saída de pequenas embarcações para o mar

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) emitiu hoje um aviso de segurança informando que está interdita a saída para o mar de embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta.

A medida, segundo o IMP, mantém-se durante as próximas 24 horas.

“Atendendo as condições de tempo no arquipélago durante as próximas 24 horas. Ondulação (Swell) NW 2.0 — 4.0m a Noroeste/Norte/Nordeste do Arquipélago, afetando Zonas Costeiras Norte/Oeste expostas e Sectores Inter-llhas nas Zonas Orientais. Tendência para intensificaçăo significativa do vento com agravamento do estado do mar”, lê-se.

Refere-se que as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) apontam para o agravamento significativo do estado do tempo em todo o arquipélago entre 11 e 14 de Dezembro, com ventos fortes e mar muito agitado, sobretudo entre sexta-feira e sábado.