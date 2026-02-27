Ventos poderão atingir 50 km/h devido à intensificação do Anticiclone dos Açores

O estado do tempo no país deverá agravar-se entre hoje e domingo, 1, devido à intensificação do Anticiclone dos Açores, sistema de altas pressões que se estende sobre o Atlântico e que se desloca para sudoeste, condicionando as condições meteorológicas na região.

Segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), prevê-se o reforço do vento já a partirde hoje, situação que deverá prolongar-se até ao fim-de-semana.

Estão previstos ventos moderados a fortes, com rajadas que poderão atingir os 45 a 50 quilómetros por hora, sobretudo nas zonas mais expostas.

O estado do mar deverá igualmente deteriorar-se, com o pico crítico previsto para hoje e amanhã. São esperadas ondas de Nordeste e Noroeste entre 2,0 e 4,5 metros de altura, afectando principalmente as zonas costeiras norte e os sectores inter-ilhas.

“Recomenda-se especial atenção às condições meteorológicas e marítimas, sobretudo mas zonas costeiras”, lê-se no comunicado.