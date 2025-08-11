IMP interdita saída para o mar de pequenas embarcações

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) emitiu hoje um aviso de segurança informando que está interdita a saída para o mar de embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta.

A medida, segundo o IMP, mantém-se enquanto persistirem as actuais condições de tempo.

De referir que as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) apontam para a continuação de precipitação de intensidade variável em todas as ilhas durante a manhã e início da tarde desta segunda-feira.

O INMG alerta ainda para um agravamento do estado do mar, com ondas de Sul que poderão atingir entre 3 e 4 metros, afectando especialmente as zonas costeiras Sul das ilhas do Sotavento e a ilha da Boa Vista.