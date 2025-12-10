INMG alerta para agravamento do estado do tempo

A previsão meteorológica para os próximos dias indica um agravamento significativo do estado do tempo em todo o arquipélago entre 11 e 14 de Dezembro, com ventos fortes e mar muito agitado, sobretudo entre sexta-feira e sábado.

De acordo com os serviços meteorológicos, a partir desta quinta-feira, 11, o vento soprará de Nordeste entre 30 e 35 km/h, podendo registar rajadas nas ilhas situadas a Oeste, nomeadamente Santo Antão, São Vicente e Brava. O estado do mar será marcado por ondas provenientes de Nordeste e Noroeste, com alturas entre 2 e 4 metros, afectando particularmente as zonas costeiras viradas a Norte e Oeste, bem como vários sectores inter-ilhas nas regiões Orientais.

A situação tende a agravar-se na sexta-feira e no sábado, 12 e 13, com a intensificação do vento, que deverá soprar forte de Nordeste, variando entre 39 e 49 km/h. Nas ilhas ocidentais, as rajadas poderão atingir entre 50 e 60 km/h. O mar ficará mais alteroso, com ondas de 2,5 a 5,5 metros de altura, especialmente a Noroeste, Norte e Nordeste das ilhas de Barlavento, onde se prevê o período mais crítico deste episódio meteorológico.

No domingo, 14, embora se antecipe uma ligeira diminuição da intensidade do vento, o estado do mar deverá manter-se agravado, prolongando as dificuldades para a navegação e atividades costeiras. As autoridades recomendam especial precaução durante todo o período, sobretudo às comunidades piscatórias, operadores marítimos e pessoas que frequentam as zonas costeiras, alertando para os riscos associados ao vento forte, à forte agitação marítima e às condições adversas que poderão afetar a segurança em terra e no mar.

