INMG prevê chuva até este sábado em todo arquipélago

A Previsão de chuva, para esta semana, prolongou-se até sábado, 6 de dezembro, períodos muita nebulosidade, poeira em superfície, intensificação temporária do vento e diminuição de temperatura. A nova actualização foi feita hoje, pelo O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

O INMG apontou para influência de uma ampla área de instabilidade atmosférica em todo o arquipélago.

Espera-se a partir de amanhã até sexta-feira, a ocorrência de chuvisco e/ou chuva fraca, por vezes moderada em todas as ilhas.

Já, de acordo nova actualização, para este domingo, 6, a indicação é que pode haver chuva fraca a moderada, com possibilidade de episódios de chuva mais intensa, por vezes acompanhada de trovoadas ocasionais durante a madrugada e período da manhã, em especial nas ilhas de Sotavento.

As ondas de direção de Nordeste e Norte, poderão atingir 1,0 a 2,5 metros de altura, com agravamento mais a Noroeste/norte/Nordeste das ilhas de Barlavento a partir da quinta, dia 4.