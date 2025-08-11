Tempestade em São Vicente: Alerta dificultado por falta de equipamento adequado

A falta de equipamento adequado impediu o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) de prever a quantidade de chuva que ia cair em São Vicente na madrugada desta segunda-feira.

Ao todo, segundo avançou o INMG, caíram mais de 192,3 milímetros de precipitação, resultado da passagem de uma onda tropical que se intensificou num centro de baixa pressão sobre o Barlavento Ocidental. As previsões apontam para a continuação de precipitação de intensidade variável em todas as ilhas durante a manhã e início da tarde de hoje.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), a instabilidade atmosférica foi provocada por um sistema de baixa pressão de 1006 hPa, que passou sobre São Nicolau, São Vicente e Santo Antão, deslocando-se agora para Oeste e afastando-se gradualmente do arquipélago, embora Cabo Verde continue sob a sua influência.

Em declarações ao Expresso das Ilhas depois de questionada sobre o facto de não ter sido emitido um alerta de forma atempada, a presidente do INMG, Ester Brito, explicou que “não é que não foi emitido alerta. A previsão foi feita. Previa-se a ocorrência de chuva, a ocorrência da trovoada, toda essa situação foi prevista. Só que nós não podemos prever a intensidade da chuva. O INMG ainda não tem, podemos dizer, o equipamento, que é um radar que pode realmente não só ver, mas ter mais ou menos informação da quantidade de água precipitável, essa parte aqui ainda não podemos fazer”.

E terá sido esse facto que impediu que a Protecção Civil emitisse um alerta.

“Nós enquanto Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, nós dependemos dos dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, certo? E é com base nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, assim, que após a análise, que a gente faz o devido alerta ou a devida articulação com as autoridades municipais”, apontou, por sua vez Domingos Tavares, o Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros.

O Governo, entretanto, já declarou o Estado de calamidade em São Vicente e em Santo Antão.

“O Governo já declarou Estado de Calamidade para poder accionar o Fundo Nacional de Emergência para fazer face aos estragos provocados nas estradas, ruas e outras infraestruturas e acudir as pessoas em situação difícil provocada pela intempérie”, lê-se no comunicado.

Até ao momento o balanço aponta para sete mortes e cinco desaparecidos.