Onda tropical em Cabo Verde diminui de intensidade, mas traz chuva leve - INMG

O INMG informou hoje que o arquipélago estará sob a influência de uma nova onda tropical nos dias 22 e 23, mas que deverá diminuir de intensidade à medida que se desloca para oeste.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), nas próximas 24 horas há previsão de chuva fraca ou chuviscos nas ilhas do Sotavento.

No Barlavento Ocidental (Sal e Boa Vista), espera-se apenas a ocorrência de chuviscos.

A transição do dia 22 para 23 de Agosto trará uma redução na intensidade da onda tropical, devido à entrada de ar seco em altitude, mas ainda existe a possibilidade de chuva fraca, por vezes moderada.

A precipitação começará no Sotavento e gradualmente se espalhará pelas outras ilhas do arquipélago.

Para o dia 24 de Agosto, durante o período da manhã, o INMG prevê a ocorrência de chuviscos, principalmente nas zonas mais altas.

Em relação ao estado do mar, as ondas continuarão a vir de sul, com alturas entre 1.0 e 2.5 metros, diminuindo nas zonas costeiras e nos setores entre ilhas.