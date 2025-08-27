Onda tropical no sul do país traz chuva e trovoadas nos dias 13 e 14

Para quinta-feira, 12 de Setembro, há possibilidade de chuviscos nas ilhas de Barlavento e de chuva moderada com trovoadas nas ilhas de Sotavento.
Nos dias 13 e 14, a instabilidade deverá aumentar devido à influência da onda tropical, enquanto o estado do mar apresenta ligeiro agravamento, com ondas de Norte/Nordeste entre 1,5 e 3 metros.
O INMG prevê também uma intensificação do vento, com rajadas entre 29 e 48 km/h.
O estado do mar deverá apresentar ligeiro agravamento a Norte do arquipélago e nos sectores inter-ilhas, com ondas de Norte/Nordeste entre 1,5 e 3 metros de altura.
O INMG recomenda precaução, especialmente para atividades marítimas e deslocações nas zonas mais afetadas.