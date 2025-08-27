Onda tropical no sul do país traz chuva e trovoadas nos dias 13 e 14

A passagem de uma onda tropical a sul do arquipélago vai provocar tempo instável nos próximos dias, com períodos de chuva de intensidade variável e trovoadas ocasionais, sobretudo nas ilhas de Sotavento. O fenómeno deverá estender-se gradualmente às ilhas de Barlavento Ocidental, acompanhado de intensificação do vento, segundo informou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

Para quinta-feira, 12 de Setembro, há possibilidade de chuviscos nas ilhas de Barlavento e de chuva moderada com trovoadas nas ilhas de Sotavento.

Nos dias 13 e 14, a instabilidade deverá aumentar devido à influência da onda tropical, enquanto o estado do mar apresenta ligeiro agravamento, com ondas de Norte/Nordeste entre 1,5 e 3 metros.

O INMG prevê também uma intensificação do vento, com rajadas entre 29 e 48 km/h.

O estado do mar deverá apresentar ligeiro agravamento a Norte do arquipélago e nos sectores inter-ilhas, com ondas de Norte/Nordeste entre 1,5 e 3 metros de altura.

O INMG recomenda precaução, especialmente para atividades marítimas e deslocações nas zonas mais afetadas.