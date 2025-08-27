Cabo Verde sob influência de onda tropical até 2 de Setembro

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou hoje para a influência de uma onda tropical associada a um centro de baixa pressão que afetará o estado do tempo em todo o arquipélago entre os dias 30 de Agosto e 2 de Setembro.

Segundo a previsão, a partir da tarde de sexta-feira, 30 de Agosto, espera-se a ocorrência de chuviscos e chuva fraca, podendo ser moderada em algumas localidades de Sotavento.

No sábado, 31, as precipitações poderão atingir também algumas ilhas de Barlavento Ocidental, nomeadamente São Nicolau, São Vicente e Santo Antão.

Para os dias 1 e 2 de Setembro, prevê-se chuva fraca a moderada, com maior intensidade nas ilhas de Sotavento.

O mar apresentará ondas de nordeste/norte com altura entre 1,0 e 2,5 metros, localmente acompanhadas de ondas de sudeste. Nas zonas costeiras do sul e nos sectores inter-ilhas, é esperada uma diminuição da agitação marítima.

As autoridades meteorológicas recomendam atenção às condições climáticas, sobretudo para quem se desloca pelo mar ou realiza actividades ao ar livre.