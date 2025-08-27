País

Cabo Verde sob influência de onda tropical até 2 de Setembro

PorSheilla Ribeiro,27 ago 2025 11:49

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou hoje para a influência de uma onda tropical associada a um centro de baixa pressão que afetará o estado do tempo em todo o arquipélago entre os dias 30 de Agosto e 2 de Setembro.

Segundo a previsão, a partir da tarde de sexta-feira, 30 de Agosto, espera-se a ocorrência de chuviscos e chuva fraca, podendo ser moderada em algumas localidades de Sotavento.

No sábado, 31, as precipitações poderão atingir também algumas ilhas de Barlavento Ocidental, nomeadamente São Nicolau, São Vicente e Santo Antão.

Para os dias 1 e 2 de Setembro, prevê-se chuva fraca a moderada, com maior intensidade nas ilhas de Sotavento.

O mar apresentará ondas de nordeste/norte com altura entre 1,0 e 2,5 metros, localmente acompanhadas de ondas de sudeste. Nas zonas costeiras do sul e nos sectores inter-ilhas, é esperada uma diminuição da agitação marítima.

As autoridades meteorológicas recomendam atenção às condições climáticas, sobretudo para quem se desloca pelo mar ou realiza actividades ao ar livre.

Tópicos

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica INMG chuvas onda tropical

Autoria:Sheilla Ribeiro,27 ago 2025 11:49

Editado porAndre Amaral  em  27 ago 2025 11:49

