Delegacia de Saúde de São Vicente executa plano emergencial para reposição de vacinas e cadeia de frio

A medida surge na sequência dos danos provocados pelas fortes enxurradas dos últimos dias no Centro de Saúde de Bela Vista.
Conforme a instituição, os estragos no equipamento e nas infraestruturas obrigaram à transferência temporária do atendimento.
Assim, os utentes da área de cobertura do Centro de Saúde de Bela Vista passam a ser assistidos na própria Delegacia de Saúde para consultas médicas, cuidados de enfermagem e outros serviços.
Já os cuidados com curativos estão a ser realizados nos Centros de Saúde de Ribeirinha e Monte Sossego.
A Delegacia assegura que a prioridade é proteger a saúde da população e restabelecer, o mais rápido possível, a normalidade nos serviços.
“Pedimos a colaboração e compreensão de todos durante este período difícil e reafirmamos o nosso compromisso de trabalhar sem descanso”, refere a nota.