Delegacia de Saúde de São Vicente executa plano emergencial para reposição de vacinas e cadeia de frio

A Delegacia de Saúde de São Vicente anunciou esta quarta-feira, 13, que está a executar um plano emergencial para repor a cadeia de frio e as vacinas, além de reforçar respostas transversais com o objectivo de mitigar riscos e garantir o pacote de cuidados de saúde à população.

A medida surge na sequência dos danos provocados pelas fortes enxurradas dos últimos dias no Centro de Saúde de Bela Vista.

Conforme a instituição, os estragos no equipamento e nas infraestruturas obrigaram à transferência temporária do atendimento.

Assim, os utentes da área de cobertura do Centro de Saúde de Bela Vista passam a ser assistidos na própria Delegacia de Saúde para consultas médicas, cuidados de enfermagem e outros serviços.

Já os cuidados com curativos estão a ser realizados nos Centros de Saúde de Ribeirinha e Monte Sossego.

A Delegacia assegura que a prioridade é proteger a saúde da população e restabelecer, o mais rápido possível, a normalidade nos serviços.

“Pedimos a colaboração e compreensão de todos durante este período difícil e reafirmamos o nosso compromisso de trabalhar sem descanso”, refere a nota.