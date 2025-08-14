​Cabo Verde sob influência de uma onda tropical no fim-de-semana. Protecção Civil emite recomendações de segurança

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alerta para a aproximação de uma onda tropical em todo o arquipélago nos próximos dias 16, 17 e 18 de Agosto. A intensificação deste fenómeno está prevista a partir das 00h00 do dia 17 de Agosto. O Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) emitiu um conjunto de orientações à população das ilhas de Sotavento, Maio, Santiago, Fogo e Brava, devido à previsão de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas durante o fim de semana, de 15 a 17 de Agosto.

Segundo o INMG, o estado de tempo no arquipélago tem sido condicionado pela entrada de monção a Sul, do aquecimento anormal do oceano, entre Cabo Verde e costa de Mauritânia, e pela passagem de ondas de Leste com uma frequência de três dia.

Durante este período, prevê-se a ocorrência de precipitação de intensidade variável, por vezes acompanhado de trovoadas e o aumento da intensidade do vento, inicialmente nas ilhas do sul, abrangendo gradualmente todo o arquipélago.

"O mar estará com ondas de sul e sudeste de 1.0 a 2.0 metros de altura, e de Norte e Nordeste com 1.5 – 2.0 metros de altura a norte do arquipélago", indica.

O INMG recomenda atenção redobrada, sobretudo nas ilhas que receberam as últimas chuvas, principalmente nas encostas e ribeiras.

O instituto assegura que fará o acompanhamento e a actualização da evolução do tempo e divulgar todas as informações.

Protecção Civil divulga recomendações de segurança para ilhas do Sotavento

Para prevenir acidentes e minimizar riscos, a Proteção Civil recomenda evitar circular em zonas de risco de inundações, ribeiras e encostas; garantir a limpeza de valas e sistemas de drenagem junto às habitações.

Também aconselha a não atravessar ribeiras nem estradas alagadas; procurar um local seguro para se abrigar; evitar deslocações desnecessárias durante a chuva intensa.

É igualmente aconselhável manter-se atento às orientações das autoridades locais e redobrar os cuidados na condução, reduzindo a velocidade e mantendo distância de segurança.

O SNPCB apela ainda para que, em situações de emergência, seja feito contacto imediato com as autoridades competentes.