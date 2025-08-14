Cabo Verde continua sob a influência da última onda tropical

Segundo a actualização do estado do tempo, nas ilhas de Barlavento prevê-se ocorrência de chuviscos e ou chuva fraca. Já para as ilhas de Sotavento, o INMG prevê a ocorrência de chuviscos e ou chuva fraca, com incidência nas zonas altas.
Conforme o Instituto, a partir do dia 22 de Agosto, o país passará sob a influência de uma nova onda tropical, inicialmente nas ilhas Orientais, abrangendo gradualmente as restantes ilhas ao longo do dia 23.
O INMG avisa que durante esse período, poderá ocorrer precipitação de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas.