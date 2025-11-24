INMG prevê chuvas para Sotavento e Barlavento nas próximas 24h

Chuva fraca ou moderada para Barlavento e precipitação de intensidade variável em Sotavento nos períodos de manhã e tarde. Esta é a previsão do tempo para hoje, divulgada pelo Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG).

De Leste-Sudeste para Nordeste, está previsto vento bonançoso a moderado (12-28 km/h), por vezes fresco ou muito fresco (29-49 km/h) nos sectores Este e Nordeste de Barlavento e, em Sotavento, nos sectores Este e Sudeste ao longo do dia. As ondas poderão variar entre 1,5 e 3 metros, vindas de Nordeste para Leste-Sudeste. Nalguns pontos mais expostos ao Leste/Sudeste poderão chegar aos 3,5 metros. Nas costas do Sul, o mar será mais baixo, com ondas entre 1 e 2 metros, aumentando nas ilhas orientais.

