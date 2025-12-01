Chuva prevista durante toda esta semana- Actualização

A Previsão de chuva estende-se para toda esta primeira semana de Dezembro, de acordo com nova atualização feita, hoje, pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

De 1 a 5, o estado do tempo no Arquipélago continuará sob a influência de uma ampla área de instabilidade atmosférica.

Para os dias 2 e 3, prevê-se chuvisco e ou chuva fraca por vezes moderada em todo o arquipélago. Espera-se ainda um aumento temporário do vento.

Nos dias sequentes, 4 e 5, o prognóstico para as Ilhas Sotavento, é de chuva fraca a moderada no início do dia, com possibilidade de episódios de chuva mais intensa, por vezes acompanhada de trovoadas.

Quanto ao estado do mar o INMG aponta para ondas de direção de Nordeste e Norte, atingindo 1.5 a 3.0 metros de altura, com melhoria temporária no dia 3.

