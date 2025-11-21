Instituto de Meteorologia alerta para possibilidade chuva intensa, trovoadas e mar alterado entre 23 e 25 de Novembro

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) emitiu hoje uma informação que alerta para condições de instabilidade significativa em todo o arquipélago entre os próximos dias 23 e 25. A passagem de uma vasta zona de instabilidade atmosférica irá favorecer chuvas de intensidade variável, ocorrência de trovoadas e reforço do vento, sobretudo nas ilhas do Sotavento e em Boa Vista.

Entre a noite de 22 de Novembro e durante todo o dia 23, as ilhas de Sotavento (Santiago, Fogo, Maio e Brava) deverão registar chuva fraca a moderada, podendo ocorrer períodos de precipitação mais intensa, por vezes acompanhada de trovoadas. Nas ilhas de Barlavento, o Sal e a Boa Vista deverão ter chuva fraca a moderada, também com possibilidade de trovoadas, enquanto São Nicolau, São Vicente e Santo Antão poderão registar chuviscos e chuva fraca, localmente moderada.

No dia 24 e na madrugada de 25, a instabilidade mantém-se, com as ilhas de Sotavento e Boa Vista a enfrentarem precipitação de intensidade variável, frequentemente acompanhada de trovoadas e com intensificação do vento de Nordeste. Nas restantes ilhas de Barlavento mantém-se a possibilidade de chuviscos ou chuva fraca, sobretudo nas zonas mais altas.

O INMG alerta igualmente para um agravamento do estado do mar a Sul e Sudeste do arquipélago, onde se esperam ondas de Norte/Nordeste com alturas entre 2,0 e 3,5 metros. As autoridades recomendam precaução, especialmente nas áreas susceptíveis a inundações, e prudência nas deslocações marítimas durante este período de maior instabilidade.