INMG volta a alertar para chuvas e trovoadas até dia 18 devido a sucessivas ondas tropicais

Nas próximas 24 horas, está prevista a ocorrência de chuva fraca a moderada, por vezes acompanhada de trovoadas, sobretudo nas ilhas de Sotavento, com maior incidência no Fogo e em Santiago.
A partir das 00h do dia 17, a passagem de uma nova onda tropical deverá provocar precipitação de intensidade variável, acompanhada por períodos de intensificação do vento e trovoadas. O fenómeno atingirá inicialmente as ilhas de Sotavento, bem como Sal e Boavista, alargando-se gradualmente a todo o território nacional ao longo do dia.
O INMG recomenda especial atenção nas zonas que recentemente registaram chuvas significativas, sobretudo junto a encostas e ribeiras, onde há risco acrescido de inundações e deslizamentos de terra.