INMG volta a alertar para chuvas e trovoadas até dia 18 devido a sucessivas ondas tropicais

PorExpresso das Ilhas,15 ago 2025 13:38

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) prevê, até ao próximo dia 18 de agosto, condições atmosféricas instáveis em Cabo Verde, resultantes da passagem de sucessivas ondas tropicais provenientes da costa ocidental africana em direção ao arquipélago.

Nas próximas 24 horas, está prevista a ocorrência de chuva fraca a moderada, por vezes acompanhada de trovoadas, sobretudo nas ilhas de Sotavento, com maior incidência no Fogo e em Santiago.

A partir das 00h do dia 17, a passagem de uma nova onda tropical deverá provocar precipitação de intensidade variável, acompanhada por períodos de intensificação do vento e trovoadas. O fenómeno atingirá inicialmente as ilhas de Sotavento, bem como Sal e Boavista, alargando-se gradualmente a todo o território nacional ao longo do dia.

O INMG recomenda especial atenção nas zonas que recentemente registaram chuvas significativas, sobretudo junto a encostas e ribeiras, onde há risco acrescido de inundações e deslizamentos de terra.

