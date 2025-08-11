Seis mortos e danos generalizados causados pelo mau tempo em São Vicente

Pelo menos seis pessoas morreram, vítimas das fortes chuvas que caíram durante a última noite em São Vicente, acompanhadas de trovoadas e relâmpagos intensos. Quatro das vítimas são crianças. As informações preliminares foram avançadas esta manhã à Rádio Morabeza pelo vereador da Proteção Civil, José Carlos.

De acordo com o responsável, três das crianças foram encontradas em Salamansa e outra em frente ao Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

“Neste momento, contamos com seis vítimas mortais. Infelizmente, quatro das vítimas mortais são crianças. Todas já foram identificadas. Aproveitamos para apresentar as nossas sentidas condolências às famílias e pedimos às pessoas que estejam atentas e que ajudem o próximo, porque a situação está um pouco complexa”, aponta.

O autarca afirma que poderá ainda haver pessoas desaparecidas.

Para além das seis vítimas mortais, registam-se vários estragos, incluindo estradas cortadas, árvores caídas e zonas sem eletricidade. Casas, estabelecimentos comerciais, bem como edifícios públicos e privados, sofreram danos. Várias viaturas também foram atingidas pelas cheias.

“Temos também o acesso cortado à estrada de São Pedro; a Baía das Gatas apresenta dificuldades de acesso, assim como Pedra Rolada. Enfim, um conjunto de estradas. Trata-se de um balanço preliminar. Depois faremos um balanço mais exaustivo. Mas já estamos a mobilizar equipas para tentar repor as ligações”, nota.

Ainda decorre o levantamento dos estragos. No terreno encontram-se a Câmara Municipal, os Bombeiros Municipais, a Protecção Civil e a Polícia Nacional.