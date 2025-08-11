​“EDEC prossegue trabalhos para reposição da normalidade nas redes eléctricas em São Vicente”

O administrador executivo da Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC), Osvaldo Silva, afirma que prosseguem, no terreno, os trabalhos para a reposição da normalidade nas redes eléctricas em São Vicente “o mais breve possível”.

Em entrevista à Rádio Morabeza, o responsável garantiu que o restabelecimento do serviço será feito assim que as condições permitirem, assegurando a segurança dos trabalhadores e da população.

“Por motivos de segurança, trabalhamos desde as três da madrugada de forma intensa para avaliar as condições de reposição do serviço, mas, infelizmente, as avarias são múltiplas, em quase todas as zonas. Os postos de transformação estão inundados de água e as avarias estão a ser reparadas, mas a reposição depende também de melhores condições atmosféricas e do escoamento da água dentro dos PTs. Ainda assim, acreditamos que, no decorrer do dia de hoje, possamos melhorar e repor a normalidade”, afirma.

Segundo a EDEC, as fortes chuvas, ventos intensos e deslizamentos de terra registados durante a madrugada provocaram avarias nas redes de distribuição de energia eléctrica e iluminação pública, especialmente em São Vicente.

As equipas continuam a atuar no terreno para reparar as redes de Média e Baixa Tensão e, por motivos de segurança, alguns circuitos permanecem desligados.

“Evidente que, numa situação deste género, há que definir prioridades. Mesmo a saída do hospital estava numa situação delicada, mas já conseguimos repor. Continuamos a intervir em todos os postos de transformação e localidades para, ainda hoje, de forma incansável, atingir este objetivo”, explica.

O administrador executivo alertou ainda para que as pessoas se mantenham em segurança e evitem circular em zonas de risco.

“Pedimos que pessoas e veículos mantenham distância dos postes eléctricos, sobretudo os que estão no chão ou submersos. A segurança é a nossa prioridade. É óbvio que não podemos chegar ao mesmo tempo a todas as zonas de São Vicente, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Onde houver um cabo ou poste caído, é fundamental que a população se afaste para evitar acidentes”, adverte.