Energia eléctrica restabelecida no aldeamento Rozar

A energia eléctrica já começou a ser restabelecida nas habitações do aldeamento Rozar. No local, equipas da EDEC encontram-se a trabalhar no fornecimento e estabilização do serviço, garantindo que todas as casas fiquem ligadas à rede, segundo informou hoje o Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH).

Conforme a mesma fonte, a Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH) acompanha de perto as intervenções, monitorizando o processo e assegurando que os trabalhos decorram dentro dos prazos definidos.

Paralelamente, a empresa de construção responsável pelo empreendimento está a concluir os reparos necessários e a proceder à limpeza das habitações, de forma a permitir o regresso dos moradores às suas casas em condições adequadas de segurança e conforto.

De referir que o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves garantiu que 36 habitações do Aldeamento Rozar, situado na zona de Ribeira de Julião, serão destinadas às famílias desalojadas pela tempestade Erin.

O aldeamento com 66 casas sociais, designado Aldeamento Rozar, foi inaugurado pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, a 23 de Julho, destinado às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.