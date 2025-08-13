36 casas do Complexo Rosar destinadas a famílias afectadas pela tempestade Erin, anuncia Presidente da CMSV

​Trinta e seis habitações do Aldeamento Rozar, situado na zona de Ribeira de Julião, serão destinadas às famílias desalojadas pela tempestade Erin. A garantia foi dada hoje pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.

“No Iraque já foram construídas 66 habitações, dessas, 36 vão ser encaminhadas para as famílias desalojadas. As restantes serão para o pessoal do Iraque. Portanto, a população do Iraque que realmente tem necessidade de habitação, que possivelmente tem um número inferior a isso, vai ter as suas habitações”, afirmou.

De recordar que o aldeamento com 66 casas sociais, designado Aldeamento Rozar, foi inaugurado pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, a 23 de Julho, destinado às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Augusto Neves aponta para a construção de um novo bloco de habitações naquela zona, estando prevista a conclusão de 22 novas casas dentro de seis meses.

“A empresa que está lá continuará as obras para a construção de mais 22 habitações. Mas isso tinha sido anunciado e iniciado antes das chuvas. Agora, 30 vão ser entregues para o pessoal do Iraque e ainda mais 22 daqui a seis meses. Para além disso, existem mais habitações em construção, quase concluídas pelo governo e pela Câmara Municipal, que serão distribuídas para as famílias carenciadas e para as famílias com necessidade de habitação”, assegurou.

Augusto Neves lembra que o projecto remonta a 2017, quando foi delineado em conjunto com o Governo, e garante que, além do Complexo Rosar, “estão em curso outros empreendimentos habitacionais em várias zonas da ilha”, incluindo Ribeira Julião, Pedra Rolada, Bela Vista, Ribeirinha e Lazareto.

As famílias desalojadas pela tempestade do dia 11, em São Vicente, começam a ser realojadas de forma gradual a partir de 2 de Setembro. Até ao final do mesmo mês, 66 famílias deverão estar instaladas nas habitações atribuídas pelo Estado, algumas ainda em obras, segundo informações avançadas, esta semana, pelo Gabinete de Crise.