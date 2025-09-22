Câmara do Porto doa carro do lixo e cem mil euros a São Vicente

​O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, anunciou hoje um apoio extraordinário à recuperação de São Vicente, ilha mais atingida pela tempestade Erin. O auxílio inclui 100 mil euros, canalizados através da Cruz Vermelha Internacional, e a disponibilização de um carro de recolha de resíduos, para auxiliar a limpeza urbana.

A informação foi avançada à imprensa no final de um encontro com o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, em que estiveram presentes o Embaixador de Portugal em Cabo Verde e o Secretário-Geral da UCCLA.

“Aquilo que nós conseguimos, imediatamente, foi um consenso entre todas as forças políticas da cidade do Porto para poder ter um auxílio extraordinário que se reflecte de duas formas: uma delas através de um apoio monetário, que será encaminhado através da Cruz Vermelha Internacional, no valor de 100 mil euros; e também outra necessidade que nos foi apontada pelo município: um carro de lixo, de recolha de resíduos, que também vai ser enviado para cá pela Câmara Municipal do Porto, pela nossa empresa municipal. Portanto, é um dos que nós temos e que virá imediatamente para cá. Não é novo, porque, se nós tivermos que encomendar um novo, demora um ano e meio a entrega, mas é um dos que nós estamos a utilizar e que temos disponíveis”, indica.

O autarca destaca ainda a importância da continuidade do apoio cultural, nomeadamente ao festival Mindelact, reforçando a relação histórica entre as duas cidades.

Por seu lado, o Secretário-Geral da UCCLA, Luís Álvaro Campo Ferreira, salienta, entre outros pontos, a necessidade de apoiar os pequenos criadores e micro-empreendedores locais.

“O sector cultural é também uma ignição económica e uma ignição de motivação e de mobilização do resto dos sectores. Os micro-criadores, os pequenos criadores, necessitam dessa ajuda não só na formação, como também em apoio concreto. Não é só feita com palmadinhas nas costas ou com palavras interessantes; é feita também com valores materiais, com apoio sério do ponto de vista efectivo, que possa realmente ajudar. É uma área onde a UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa – tem muita tradição, e por isso pode ser uma das áreas onde nós temos uma intervenção e conseguimos causar um impacto positivo”, defende.

O Embaixador de Portugal em Cabo Verde, João Queirós, recorda que a cooperação portuguesa é transversal, envolvendo acções de grande e pequena dimensão nos diferentes sectores.

Segundo o diplomata, está prevista para breve uma formação de curto prazo em recuperação de arquivos prejudicados pelas cheias, bem como apoio logístico em diversas áreas da ilha.

“Mais uma vez, quem tem que decidir onde é que nós temos uma mais-valia, obviamente, são as autoridades cabo-verdianas, que são quem melhor conhece o terreno e quem melhor sabe quais são as necessidades. Do nosso lado, nós temos, como se diz, uma cooperação muito transversal também e, portanto, conseguimos, penso eu, ser úteis nas mais diferentes áreas. Ainda na semana passada, por exemplo, estávamos a reunir com o Arquivo Nacional de Cabo Verde sobre a recuperação de alguns arquivos que ficaram prejudicados com as cheias e, em princípio, vamos avançar já para uma formação de muito curto prazo para garantir a recuperação desses registos”, sublinha.

Já o presidente da Câmara de São Vicente, Augusto Neves, destaca a importância e o apoio dos parceiros na reconstrução da ilha.

Questionado sobre as áreas mais urgentes neste momento, Neves aponta para os problemas críticos na rede de esgoto.

“Em situação de emergência, necessitamos de dois ou três veículos para termos duas ou três zonas ocupadas em varrimento, porque aquilo que nós estamos a fazer neste momento é pontuar, resolver, ir para outro lugar, resolver e regressar novamente para desobstruir. O ideal seria ter dois ou três carros deste tipo, que são carros complexos, em zonas diferentes e fazer um trabalho mais profundo. Claro que esse trabalho será feito com o tempo, mas, com a chegada de algumas viaturas que esperamos nas próximas semanas, iremos avançar para um trabalho profundo, porque a nossa rede de esgotos está cheia de terra, cheia de areia e vai necessitar de uma intervenção intensa”, refere.

Augusto Neves sublinha que, asseguradas as tarefas urgentes, a autarquia avança para outras áreas para recuperar a normalidade em toda a ilha.

São Vicente é a ilha mais afectada pela tempestade de 11 de Agosto. A chuva torrencial provoca nove vítimas mortais, duas pessoas continuam desaparecidas, além de causar avultados danos materiais.