​São Vicente: Câmara Municipal diz que nunca se demite das suas responsabilidades

A Câmara Municipal de São Vicente garante que nunca se demite das suas responsabilidades e assegura que tem estado ao lado da população desde a tempestade de 11 de Agosto. A reacção surge depois das críticas do PAICV, que, naa terça-feira, acusou a Câmara de inércia na resposta à catástrofe.

Numa nota publicada ontem na página de Facebook, a autarquia afirma que as equipas municipais continuam no terreno, com ações de saneamento, desobstrução de ribeiras e apoio às famílias afectadas, sublinhando que a prioridade é a recuperação da ilha e a segurança da população.

“As equipas têm trabalhado sem parar para devolver a normalidade à nossa ilha, através de intervenções no saneamento, desobstrução de ribeiras e esgotos, obras emergenciais, apoio às famílias afectadas através da Loja Social e várias ações de solidariedade que são exemplo para todo o país”, lê-se.

A reacção surge depois das críticas do PAICV, que, esta terça-feira, acusou a Câmara de inércia na resposta à catástrofe e admite avançar com uma moção de censura ao presidente Augusto Neves.

“Todos aqueles que desejem contribuir positivamente serão sempre bem-vindos. Contudo, quem prefere apenas apontar críticas sem dar o seu contributo, revela que não está do lado da solução, mas sim do problema. A CMSV seguirá firme, com coragem, responsabilidade e transparência, honrando a confiança que o povo sanvicentino depositou nesta instituição”, refere a nota da edilidade.

A tempestade Erin provocou nove mortos em São Vicente, incluindo quatro crianças, e deixou dois desaparecidos, além de elevados danos materiais.