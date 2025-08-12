Produção de água em São Vicente continua suspensa após inundação de subestação de captação

O administrador da EDEC, Antão Cruz, afirmou hoje que a produção de água em São Vicente continua suspensa, sem previsão de retoma, após a inundação da subestação de captação de água do mar localizada em João Ribeira.

Em declarações à Inforpress, o administrador executivo da Empresa de Produção de Eletricidade de Cabo Verde (EPEC) explicou que a estação que capta água em alto mar, ficou completamente cercada por água devido a um desabamento de terra provocado pelas chuvas, deixando os equipamentos submersos.

“Portanto, essa estação ficou inundada e houve um deslocamento de terra, um desabamento de terra e também ficou completamente cercada por água e os equipamentos ficaram submersos. Neste momento estamos num processo ainda de avaliação. Estou a falar de equipamentos muito sensíveis”, explicou, sublinhando que o processo exige muita calma e tranquilidade para evitar danos maiores.

O responsável adiantou que “o impacto é crítico” e que, desde o incidente ocorrido na madrugada de segunda-feira, 11, não há produção de água, situação que afetou também o Hospital Batista de Sousa.

“Estamos a trabalhar com parceiros, como a Frescomar, para criar condições que permitam fornecer alguma água à unidade hospitalar, priorizando, neste momento, a área da hemodiálise”, informou.

Segundo Antão Cruz, há ainda a possibilidade de utilizar água destinada à produção de energia para atender à emergência hospitalar de modo a garantir que o hospital tenha condições para responder às necessidades de saúde da população.

Relativamente ao prazo para a retoma da produção, disse que ainda não é possível indicar uma data, uma previsão poderá ser feita apenas no final do dia, depois de concluída a limpeza e higienização dos equipamentos, trabalho que está a ser feito com álcool e outros produtos.

Enquanto isso, reiterou que a prioridade é restabelecer a produção para, em seguida, retomar o abastecimento à população de forma faseada, por zonas, “para chegar a todos o mais rápido possível”.