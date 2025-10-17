EDEC já pagou mais de 4 milhões de escudos em indemnizações a clientes em 2025

A Empresa de Distribuição de Electricidade em Cabo Verde (EDEC) informou hoje que já desembolsou, só este ano, um total de 4.188.218 escudos cabo-verdianos (CVE) em indemnizações decorrentes de reclamações apresentadas por clientes.

De acordo com a empresa, foram recebidas 267 reclamações, das quais 82 foram deferidas e resultaram em indemnizações, enquanto 113 foram indeferidas. No total, garante a EDEC, 195 reclamações já foram tratadas.

A empresa assegura que procede ao pagamento de indemnizações sempre que os relatórios de perícia técnica comprovam que os danos em equipamentos são da sua responsabilidade, seguindo os procedimentos e critérios previamente estabelecidos.

Recorde-se que, na sequência dos cortes programados durante o mês de Setembro em toda a ilha de Santiago, a EDEC anunciou a criação de uma Equipa Especial para Avaliação Rápida das Reclamações por Danos em Equipamentos, com o objectivo de garantir resposta aos pedidos de indemnização no prazo máximo de uma semana.