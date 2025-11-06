Novos geradores da EPEC entram em funcionamento a 8 de Novembro em Santiago

A Empresa de Produção e Electricidade de Cabo Verde (EPEC, S.A.) aumentou a capacidade de produção eléctrica na ilha de Santiago com a chegada, no passado dia 31, de grupos geradores móveis contentorizados à Central do Palmarejo.

Segundo a empresa, os novos equipamentos encontram-se actualmente em fase de testes e instalação, estando a sua entrada em funcionamento prevista para o dia 8 de Novembro.

Com uma potência total de 10 megawatts, os geradores reforçam a segurança e a reserva técnica do sistema elétrico, contribuindo para a estabilidade do fornecimento de energia à população.

A empresa garante que este investimento representa um passo importante no compromisso assumido pela EPEC em assegurar uma energia mais estável, fiável e segura na ilha de Santiago.

Num outro comunicado, a EPEC informou que o fornecimento de energia na ilha do Fogo encontra-se totalmente normalizado, com os grupos de base em plena operação.

“Para reforçar a segurança e fiabilidade do sistema eléctrico, chegou à ilha um novo grupo gerador contentorizado de 1.500 kVA, que passa a integrar a reserva técnica da Central João Pinto, assegurando maior estabilidade e continuidade no fornecimento de energia elétrica”, lê-se.

Paralelamente, a EPEC já iniciou o processo de aquisição e instalação de um novo grupo gerador com potência de 2.000 kVA para a Central de São Filipe.