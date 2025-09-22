EDEC compensa clientes de Santiago com desconto de 10% em duas facturas consecutivas

A Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC) vai aplicar um desconto nas facturas de electricidade dos clientes da ilha de Santiago, dividido em dois meses consecutivos, sendo 10% na factura de Outubro e 10% na de Novembro. A medida surge no âmbito de decisões do Conselho de Administração para mitigar os constrangimentos provocados pelas avarias na Central do Palmarejo, que será reforçada com aluguer de potência adicional para garantir maior segurança e prevenção de futuras paragens.

As medidas foram hoje anunciadas pelo PCA da EPEC, Luís Teixeira, durante uma conferência de imprensa na sequência das avarias registadas desde 1 de Setembro, que têm provocado cortes programados de energia na ilha.

“O Conselho de Administração tomou a decisão de reforçar a capacidade na Central de Produção de Palmarejo através de aluguer de potência adicional, garantindo maior segurança e prevenção de futuras paragens por avaria ou manutenção. O contrato já foi adjudicado e os grupos encontram-se em processo de logística para chegar ao país brevemente”, explicou Luís Teixeira.

No que toca às compensações aos clientes da EDEC em Santiago, Teixeira anunciou a aplicação de um desconto de 20% nas facturas.

“Vamos fazer uma aplicação de um desconto nas faturas de electricidade, dividido em dois meses consecutivos, 10% na factura de Outubro e 10% na factura de Novembro, a todos os clientes com contadores pós-pagos. Entretanto, para os clientes com contadores pré-pagos, o desconto será feito nas duas próximas compras de identidade”, garantiu.

O responsável avançou ainda que será criada uma equipa especial para avaliação rápida de reclamações por danos em equipamentos eléctricos, com um prazo máximo de uma semana para resposta a cada processo.

“Queremos dar uma atenção especial aos nossos clientes. Por isso anunciamos duas medidas viradas directamente para eles. Uma compensação financeira e um mecanismo ágil de resposta às reclamações”, acrescentou.

Luís Teixeira referiu que não houve cortes de energia nem no sábado e nem no domingo devido a melhoria no programa de cortes, que passou a ser mais equilibrado e com períodos mais curtos, além de uma maior contribuição da energia eólica “que surpreendentemente registou uma boa penetração nestes dias. Essa combinação permitiu que, durante o fim de semana, não tivéssemos cortes na população”, salientou.

Questionado sobre o calendário de normalização da situação, o PCA explicou que não é possível avançar datas concretas para a chegada dos grupos contentorizados.

“Estamos a falar de equipamentos que vêm do estrangeiro, em contentores, sujeitos a várias regras de transporte e logística que não controlamos. A nossa prioridade é encurtar ao máximo esse período, para que os grupos cheguem e possam reforçar a central”, disse, assegurando que, entretanto, a empresa continuará a recorrer a cortes programados quando necessário.

Actualmente, a Central do Palmarejo opera com três grupos geradores, quando o ideal nesta altura do ano seria pelo menos quatro.

“Estamos a trabalhar para repor a normalização. A normalização, nesta época, exige pelo menos quatro grupos. Já temos contratos adjudicados para reparar os que ainda estão fora de serviço, mas, até lá, contamos com o aluguer de potência para garantir maior fiabilidade ao sistema”, reiterou.