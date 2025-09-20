Atraso na chegada de peças adia, novamente, normalização da energia

A normalização do fornecimento de energia em Santiago, que a Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC) tinha previsto para sábado, só deverá acontecer no domingo. O novo adiamento deve-se ao facto de o volume de peças destinado à reparação do Grupo 5, que ficou retido em Lisboa, não ter seguido no voo de sexta-feira à noite.

Em comunicado divulgado este sábado, a EPEC esclarece que está a “agilizar com a transportadora a priorização do seu embarque”, apontando para a chegada apenas no voo deste sábado à noite. “Devido ao atraso, reprogramámos os trabalhos para noite e madrugada, envidando todos os esforços para resolver a avaria durante o dia de domingo”, refere a empresa, que volta a lamentar “profundamente os transtornos e prejuízos causados”.

Na sexta-feira, a empresa tinha informado que apenas parte das peças necessárias tinha chegado no voo da manhã, permitindo ainda assim que os trabalhos de preparação arrancassem, com a expectativa de pôr o Grupo 5 em funcionamento este sábado. A entrada deste equipamento é considerada essencial para estabilizar a produção de energia na ilha.

Entretanto, o Grupo 6, que esteve parado por manutenção obrigatória de 100 horas, já se encontra em operação desde quinta-feira à tarde. Já o Grupo 7, que registou um disparo automático na manhã de sexta-feira, foi entretanto estabilizado e está também em funcionamento.

Apesar destes reforços, a plena normalização da produção fica agora dependente da chegada da peça em falta e da conclusão da reparação do Grupo 5, reprogramada para domingo.