PAICV vai pedir investigação parlamentar sobre cortes de energia em Santiago

O líder parlamentar do PAICV, Clóvis Silva, afirmou hoje que o partido vai solicitar à Assembleia Nacional a abertura de uma investigação parlamentar para apurar as causas e responsabilidades pelos sucessivos cortes de energia eléctrica nailha de Santiago e garantiu que o grupo parlamentar vai usar todos os instrumentos possíveis para obter respostas.

Clóvis Silva falava à imprensa durante o balanço das jornadas parlamentares. “Estamos a falar em levar as questões políticas para o debate parlamentar, interpelarmos, debatermos e utilizarmos os meios de investigação parlamentar que existem, para que sejam averiguadas essas informações. Há coisas que não nos estão a dizer”, referiu.

“Se há manutenção, queremos ver o plano e saber se foi cumprido. Se há problemas de tesouraria, queremos saber quais são. Queremos que se fale com os cabo-verdianos com franqueza”, frisou.

O dirigente político alertou para os impactos económicos da crise energética e considerou que as pequenas e médias empresas estão a ser as mais prejudicadas.

“As pequenas e médias empresas estão efectivamente desesperadas, porque ninguém imagina que, ao investir numa pequena empresa, tenha de estar preparado para não ter energia. Partimos do princípio que temos os nossos factores de produção garantidos e a energia é um bem essencial. Existe uma lei que estabelece isso e tem de ser tratada como tal”, recordou.

Para Clóvis Silva, o actual cenário reflete um problema sistémico de planeamento, de manutenção e de gestão financeira. Também questionou as informações transmitidas pela administração da Electra, referindo que há dados contraditórios entre os lucros anunciados e os apoios concedidos pelo Estado.

“Há pouco tempo ouvimos o responsável administrativo da Electra dizer que houve lucro de mais de 300 mil contos. No entanto, o Governo acaba de dar um aval de 600 mil contos à mesma empresa. Alguma coisa não está bem, alguma informação não está correta”, apontou.