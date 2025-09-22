Santiago pode continuar a enfrentar cortes de energia devido a nova avaria em gerador da central

A instabilidade no fornecimento de energia eléctrica em Santiago poderá manter-se nos próximos dias, depois de a EPEC ter confirmado, este domingo, uma nova avaria no grupo gerador número 5 da Central do Palmarejo, um dos equipamentos fundamentais para garantir a capacidade de produção necessária à maior ilha do país.

De acordo com o comunicado divulgado hoje pela empresa, a peça que faltava para a reparação do gerador chegou a Cabo Verde no voo de sábado à noite, permitindo que a equipa técnica trabalhasse de forma ininterrupta na madrugada seguinte. Após a substituição e instalação, o equipamento foi novamente colocado em funcionamento com sucesso no domingo de manhã, devolvendo momentaneamente alguma confiança de que os cortes poderiam ser reduzidos.

No entanto, a expectativa durou pouco. Ainda no domingo, o mesmo grupo gerador teve de ser novamente desligado devido ao surgimento de uma nova avaria, cuja origem está a ser analisada em conjunto com o fabricante. Sem esse reforço, a ilha volta a depender de apenas três grupos de base, uma capacidade insuficiente para responder de forma contínua e estável à procura de energia eléctrica.

A EPEC admite, por isso, que poderá ser necessário manter cortes de energia programados nos próximos dias, uma vez que o défice de potência compromete a produção. A empresa assegura estar a “trabalhar na resolução do problema o mais rapidamente possível”, mas reconhece que a normalização do serviço dependerá do diagnóstico técnico e da reparação definitiva do gerador 5.