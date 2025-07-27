Falhas de electricidade: EPEC garante normalidade para próxima semana

A A Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde garantiu, hoje, a normalidade de energia em Santiago para próxima semana, garantindo que os recentes cortes não tem a ver com falta de combustível.

Em conferência de imprensa,o Presidente do Conselho de Administração, Luís Teixeira, pediu desculpas e compreensão por parte da população de Santiago.

Segundo explicou, um tinha um grupo de reserva, varsila, que estava em manutenção, entretanto tiveram uma avaria no Caterpillar 3 de Palmarejo. Uma avaria que considerou ser complexa, que quando acontece tem de se desmontar e verificar os cilindros.

“São duas avarias em cinco grupos, fomos a manutenção com quatro, sabíamos que estávamos sem reserva, qualquer paragem ocasiona cortes, é a reserva que vai garantir isto”, justificou.

Luís Teixeira avançou que a intenção não era ir manutenção, principalmente nesta época de verão que se registam picos de consumo de energia.

Além dos constrangimentos técnicos, apontou as ligações clandestinas com um problema que agrava o défice de energia.

Na cidade da Praia apontou são mais de 36% de energia perdida, grande parte devido aos furtos.

Mas, reiterou que não há cortes frequentes de energia, o que é tem havido são cortes pontuais, mas com os fenómenos das redes sociais há uma percepção generalizada.

Sobre possível falta de combustível ressalta que não há dívidas para a sua aquisição.

“ Nós temos créditos nas Petrolíferas, eles dão-nos combustível, não para nós pagarmos”, fundamentou.