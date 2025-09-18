Chegada parcial de peças adia para sábado normalização do fornecimento de energia em Santiago

A Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC) informou hoje que a normalização do fornecimento de energia em Santiago só deverá ocorrer no sábado, com a entrada em funcionamento do Grupo 5 , uma vez que apenas parte das peças necessárias chegou ao país no voo da manhã. A empresa adianta que os trabalhos serão reprogramados e que as equipas estão de prontidão para actuar durante a madrugada, de forma a garantir a operacionalidade do grupo no novo prazo.

Segundo a nota, as peças necessárias para o referido grupo chegaram parcialmente no voo das 11h, tendo sido desembarcados apenas dois volumes. A equipa da EPEC procedeu ao levantamento das peças às 14h30, enquanto o terceiro volume será transportado no voo da noite.

Relativamente ao Grupo 6, a empresa informa que, após a paragem técnica obrigatória por 100 horas de operação, voltou a estar em funcionamento desde quinta-feira às 14h16.

Já o Grupo 7 registou esta manhã, às 08h53, um disparo automático devido a alarme, o que provocou deslastre de carga em algumas saídas de Média Tensão. Após intervenção técnica, o grupo voltou a operar normalmente.

“Mais uma vez lamentamos os transtornos causados e reafirmamos que estamos a envidar todos os esforços para normalizar a situação o mais rápido possível”, conclui a EPEC.