Cortes de energia afectam várias zonas da Cidade da Praia devido a manutenção programada

A Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC) informou hoje que várias zonas da cidade da Praia foram afectadas por cortes de energia, devido a uma paragem programada do Grupo Gerador Wärtsilä n.º 5, da Central do Palmarejo.

Segundo a EPEC, os trabalhos de manutenção, de natureza mecânica, levaram à interrupção pontual do fornecimento de electricidade em alguns bairros da capital, bem como em outras localidades da ilha de Santiago.

A empresa garante que as equipas técnicas estão no terreno a executar os trabalhos necessários, procurando reduzir ao máximo os impactos na continuidade do serviço.

A paragem deste grupo gerador enquadra-se nas acções para reforçar a fiabilidade e a segurança do sistema de produção de energia eléctrica no país.