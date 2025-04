EDEC anuncia interrupção de energia em Santiago para manutenção

A Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde( EDEC) informou hoje que o fornecimento de energia será interrompido em várias localidades de Santiago entre os dias 2 e 9 de Abril devido a uma manutenção programada nas Linhas Aéreas de Média Tensão, visando a melhoria da qualidade do serviço.

Segundo o comunicado da empresa, as interrupções ocorrerão em dias e horários específicos, afectando diferentes localidades nos municípios de São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, Praia e Ribeira Grande de Santiago.

No dia 3 de Abril, os municípios de São Domingos e São Lourenço dos Órgãos terão o abastecimento suspenso das 06h30 às 16h00.

No dia 4, será a vez de Ribeira Grande de Santiago, das 08h00 às 16h00. Já no dia 5, localidades da Praia e São Domingos ficarão sem electricidade das 08h00 às 16h00.

Já no dia 7, novas interrupções ocorrerão na Praia e Ribeira Grande de Santiago, em diferentes períodos do dia. No dia 8, a suspensão afectará ainda mais localidades, incluindo São Domingos.

Por fim, no dia 9, São Domingos e São Lourenço dos Órgãos terão nova interrupção no fornecimento de energia das 08h00 às 16h00.