Uma avaria na rede eléctrica de média tensão deixou, desde ontem, várias localidades do município de Ribeira Grande de Santiago sem fornecimento de electricidade, informou hoje a Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC).

De acordo com um comunicado da EDEC, a falha técnica afectou as zonas de Trindade, João Varela, Santana, Belém, Tronco, Pico Leão, Mosquito da Horta, João Bom e São Martinho Pequeno, que permanecem sem acesso à energia elétrica.

As equipas técnicas da empresa já se encontram no terreno a trabalhar na localização e resolução da avaria, com o objectivo de restabelecer o serviço "o mais breve possível" às localidades afectadas.