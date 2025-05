Praia: EDEC prevê cortes no fornecimento de luz eléctrica em Achada Santo António e Plateau

A EDEC informou hoje que haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica em Achada Santo António e Plateau, amanhã, 16 e sábado, 17, devido a trabalhos de manutenção nas redes de transporte e distribuição.

A informação foi avançada através de um comunicado oficial.

Conforme a nota, os trabalhos de manutenção visam melhorar a qualidade e a segurança do serviço prestado à população, sendo por isso necessária a suspensão temporária do fornecimento de eletricidade em algumas zonas da capital.

Na sexta-feira, 16, a interrupção ocorrerá entre as 08h00 e as 12h00, afetando parte da zona de Achada Santo António Meio, devido a uma intervenção no Posto de Transformação (PT) ASA Meio.

Já no sábado, 17, os trabalhos decorrerão entre as 08h30 e as 14h00, com impacto na zona da Praça Alexandre Albuquerque, no Plateau, onde será realizada uma intervenção no PT Parque Infantil Plateau.

As autoridades pedem compreensão aos moradores e garantem que todos os esforços estão a ser feitos para minimizar os transtornos causados.