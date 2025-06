Santo Antão: Lombim e Passagem continuam sem energia elétrica após incêndio na rede de baixa tensão

As localidades de Lombim e Passagem, no concelho do Paul, continuam sem fornecimento de energia elétrica desde a madrugada de ontem, devido a um incêndio que afectou a rede de baixa tensão na zona de Passagem, segundo informou hoje a Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC).

Conforme o comunicado, o incidente ocorreu por volta das 03h00 e obrigou à interrupção do fornecimento de energia por questões de segurança. As equipas técnicas da EDEC iniciaram os trabalhos de intervenção ainda durante a manhã de ontem, mas enfrentaram dificuldades adicionais ao tentar restabelecer o serviço, devido a problemas técnicos mais complexos. A empresa avançou que a eletricidade já foi reposta em Lombo Cumprido, mas que as zonas de Lombim e Passagem permanecem sem electricidade, com as equipas ainda no terreno a trabalhar com “máxima urgência” para resolver a situação.

