A Empresa de Distribuição de electricidade de Cabo Verde (EDEC) informou este domingo, 27, que irá realizar trabalhos de manutenção preventiva nas redes aéreas de média tensão em Santo Antão, entre hoje e 13 de Maio, que poderão ocorrer algumas perturbações no fornecimento de electricidade.

No comunicado divulgado no Facebook, a empresa avançou que as intervenções abrangerão os concelhos do Porto Novo, Ribeira Grande e Paúl, com o objectivo de melhorar a qualidade do serviço e garantir a preservação das infraestruturas.

Durante o período de manutenção, poderão ocorrer algumas perturbações no fornecimento de eletricidade, mas, assegura que as suas equipas estarão mobilizadas para minimizar ao máximo o tempo de eventuais cortes.