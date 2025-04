AdS alerta para possíveis perturbações no abastecimento de água em Santiago Sul entre 7 e 9 deste mês

A empresa Águas de Santiago (AdS) informou hoje que a distribuição de água poderá sofrer perturbações em várias localidades de Santiago Sul, devido a interrupções no fornecimento de energia eléctrica comunicadas pela Empresa de Distribuição de Eletricidade de Cabo Verde (EDEC).

Conforme o comunicado da empresa, as interrupções de energia afectam o funcionamento dos sistemas de bombagem e outros equipamentos essenciais, comprometendo temporariamente o fornecimento contínuo de água às populações afectadas.

A AdS informa que hoje, haverá cortes intermitentes ao longo do dia na cidade da Praia e em Ribeira Grande de Santiago, amanhã, 8, novas interrupções previstas em várias localidades do município de São Domingos.

Na quarta-feira, 9, haver+a cortes programados em São Domingos e São Lourenço dos Órgãos, no período compreendido entre as 08h00 e as 16h00.

De lembrar que a EDEC anunciou no passado dia 3, que o fornecimento de energia será interrompido em várias localidades de Santiago Sul entre os dias 2 e 9 de Abril devido a uma manutenção programada nas Linhas Aéreas de Média Tensão, visando a melhoria da qualidade do serviço.