Fornecimento de água foi restabelecido na Praia, garante AdS

O fornecimento de água na cidade da Praia já está restabelecido, após a conclusão dos trabalhos de reparação na conduta adutora DN500 que transporta água da unidade de produção da ELECTRA até ao reservatório da AdS, em Monte Babosa.

Segundo comunicado da empresa Águas de Santiago (AdS), divulgado hoje, a intervenção foi finalizada na tarde de sexta-feira, tendo o abastecimento sido normalizado durante a noite.

A conduta em causa é uma das principais infra-estruturas responsáveis pela distribuição de água à capital.

De referir que no passado dia 2, a AdS informou que a avaria na conduta adutora DN 500 PEAD PN16, foi provocada por intervenções de terceiros durante trabalhos de escavação com maquinaria pesada, o que resultou numa interrupção parcial do sistema de distribuição de água na capital do país.