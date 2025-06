Retoma da distribuição de água prevista para esta quinta-feira em Fundo Calabaceira e Pensamento

A distribuição de água nas localidades de Fundo Calabaceira e Pensamento, na cidade da Praia, deverá ser retomada de forma progressiva a partir desta quinta-feira, 19, caso tudo decorra conforme o previsto segundo a empresa Águas de Santiago (AdS).

Num comunicado publicado no Facebook, a empresa assegura que os trabalhos de substituição da rede de ferro fundido nestas zonas decorrem “a bom ritmo e conforme o planeado”.

A intervenção está enquadrada no programa de Redução de Perdas na cidade da Praia, financiado pela Cooperação Luxemburguesa.

Trata-se de uma medida que visa modernizar as infraestruturas e melhorar a eficiência no fornecimento de água potável à população.

A normalização total da distribuição será feita de forma gradual, à medida que as obras forem concluídas e o sistema for a ser restabelecido.

Num comunicado anterior, a AdS afirmou que para garantir a conclusão dos trabalhos e a correcta conexão da nova conduta, será necessário desactivar a conduta antiga, o que implicará a suspensão temporária da distribuição de água em várias zonas da cidade da Praia entre terça e quinta-feira.

Fundo Calabaceira, Pensamento / São Pedro Latada, Safende / Alto Calabaceira, Ponta d'Água, São Paulo, Achadinha Pires, Zona 4, Castelão Meio, Achada Mato – Castelão Alto, Achada Grande Trás – Marrocos (a partir de Eugénio Lima), Achada Grande Trás – Marrocos (a partir de São Filipe), São Filipe Alto (da Igreja Muçulmana até Calu & Ângela), São Filipe Baixo (Zona Multiuso, Capuchinho, Igreja Hélder), São Filipe Baixo (de Calu & Ângela até à entrada do Liceu), Ponta d’Água – Zona IFH, São Filipe – Monte Agarro, Alto Safende, Agostinho Alves, Palha Sé, Achada Limpo, Vila Esperança, São Filipe Zona Ady (do reservatório até à Igreja Muçulmana), ITAC / Estádio, Veneza e São Domingos, são as zonas afectadas.

Durante este período, será feito o reforço do abastecimento a partir de zonas adjacentes, bem como adoptadas medidas de apoio para minimizar o impacto junto dos consumidores afetados.