Avaria condiciona fornecimento de água na cidade da Praia

O fornecimento de água na cidade da Praia encontra-se temporariamente condicionado devido a uma avaria na conduta adutora DN 500 PEAD PN16, informou hoje a empresa Águas de Santiago (AdS).

Segundo o comunicado, a referida conduta é uma componente essencial do sistema de abastecimento em alta, responsável pela transferência de água da Estação Elevatória da ELECTRA para o reservatório da AdS, localizado em Monte Babosa.

A ocorrência foi provocada por intervenções de terceiros durante trabalhos de escavação com maquinaria pesada, o que resultou numa interrupção parcial do sistema de distribuição de água na capital do país.

Conforme a mesma fonte, as equipas técnicas da AdS estão já no terreno a trabalhar “intensamente” para resolver a situação com a maior brevidade possível, de forma a restabelecer o abastecimento e minimizar os impactos junto dos consumidores.